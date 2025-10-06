uomo muore in ambulanza dopo essere stato colpito con un taser a napoli

Un uomo di 35 anni è morto in ambulanza a Napoli mentre veniva trasportato in ospedale dopo essere stato colpito col taser che i Carabinieri, secondo quanto ricostruito, hanno usato per bloccarlo dopo una serie di tentativi andati a vuoto. I militari erano intervenuti per la segnalazione di una lite in famiglia. L’uomo ha aperto la porta e opposto resistenza; alla fine è stato usato il taser, seguendo le procedure di utilizzo previste dalla legge, come riferito da fonti investigative. I militari del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti lunedì mattina intorno alle 8.40 in un’abitazione in via Nicola Fornelli, nel quartiere Chiaia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

