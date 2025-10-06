Uomo morto dopo l' utilizzo del taser il ministro Piantedosi nega | Non è quello il motivo

"Ogni volta che ci sono stati questi tragici casi, di quali ovviamente siamo dispiaciuti, ogni volta che c'è la morte di una persona, sicuramente bisogna esprimere prima di tutto il cordoglio, però ogni volta è stata esclusa la riconducibilità all'utilizzo del taser e che è sempre, non. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Un uomo di 35 anni è morto in ambulanza a Napoli mentre veniva trasportato in ospedale dopo essere stato colpito col taser che i Carabinieri, secondo quanto ricostruito, hanno usato per bloccarlo dopo una serie di tentativi andati a vuoto. I militari erano inter

Napoli, uomo di 35 anni muore in ambulanza dopo essere stato colpito col taser - Secondo una prima ricostruzione, i militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione per una lite in famiglia. Segnala tg24.sky.it

Morto dopo l'uso del taser: aveva aggredito i carabinieri - L'uomo, circa 35 anni, di origine nordafricana, è stato trovato nudo e in stato d'agitazione ... Secondo napolitoday.it