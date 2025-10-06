Uomo morto dopo l' utilizzo del taser il ministro Piantedosi nega | Non è quello il motivo

Napolitoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Ogni volta che ci sono stati questi tragici casi, di quali ovviamente siamo dispiaciuti, ogni volta che c'è la morte di una persona, sicuramente bisogna esprimere prima di tutto il cordoglio, però ogni volta è stata esclusa la riconducibilità all'utilizzo del taser e che è sempre, non. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

uomo morto dopo utilizzoNapoli, uomo di 35 anni muore in ambulanza dopo essere stato colpito col taser - Secondo una prima ricostruzione, i militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione per una lite in famiglia. Segnala tg24.sky.it

uomo morto dopo utilizzoMorto dopo l'uso del taser: aveva aggredito i carabinieri - L'uomo, circa 35 anni, di origine nordafricana, è stato trovato nudo e in stato d'agitazione ... Secondo napolitoday.it

