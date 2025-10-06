Uomini e donne scatta il bacio tra Cristiana e Jakub | Isabella over abbandona il programma

Mentre procede la messa in onda delle puntate di Uomini e donne, nel pomeriggio di oggi, lunedì 6 ottobre le telecamere degli studi di Cinecittà si sono accese per una nuova registrazione del dating show Mediaset.Come segnalato da Lorenzo Pugnaloni, tra gli over, Isabella ha lasciato il programma. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: uomini - donne

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne, inquietante commento su Roberta Di Padua: la sua reazione

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne Vai su Facebook

Solidarietà alle donne e agli uomini di @MeanAzione, che hanno vissuto ore di paura dopo essere stati colpiti dai droni russi mentre viaggiavano a bordo di un convoglio ferroviario. Il terrorismo del Cremlino non piegherà chi crede nella libertà, nella pace e n - X Vai su X

Uomini e Donne, registrazione 6 ottobre: bacio tra Cristiana e Jakub - Uomini e Donne, anticipazioni registrazione martedì 6 ottobre. Secondo 2anews.it

Anticipazioni Uomini e Donne del 6/10/25: una discussa dama lascia il programma, scatta un bacio nel Trono classico - Anticipazioni Uomini e Donne del 6/10/25: una discussa dama lascia il programma, scatta un bacio nel Trono classico. Si legge su isaechia.it