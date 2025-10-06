Uomini e Donne registrazione 6 Ottobre 2025 | primo bacio nel trono classico

Uomini e Donne ha vissuto oggi, nella registrazione 6 Ottobre, un momento che molti fan attendevano: il primo bacio del trono classico. A far parlare è stata soprattutto la scelta di Cristiana Anania, che in esterna con Jakub Bakkour ha avuto un’intesa culminata in un bacio. Intanto, il tronista Flavio Ubirti ha richiamato in studio Martina e Denise, assenti nell’ultima registrazione, e ha portato in esterna Nicole Belloni, con cui c’è stata grande complicità ma non il bacio. Ecco le anticipazioni complete sulla puntata registrata oggi. Uomini e Donne anticipazioni, registrazione 6 Ottobre 2025: il primo bacio è di Cristiana Anania. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, registrazione 6 Ottobre 2025: primo bacio nel trono classico

