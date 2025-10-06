Lunedì 6 ottobre 2025 si sono registrate nuove puntate dell’attuale stagione di Uomini e Donne. Al centro dello studio sono arrivate dinamiche forti che hanno coinvolto il parterre over e i volti principali del dating show: Isabella, Cinzia Paolini, il cavaliere Christian e il cavaliere Mario Lenti. Dalle accuse incrociate allo schiaffo avvenuto nella registrazione precedente, di seguito i retroscena emersi in studio. Uomini e Donne, registrazione 06 Ottobre 2025: Isabella e Cinzia al centro studio. La puntata è iniziata con Isabella e Cinzia Paolini sedute al centro dello studio. Il clima era già teso per via delle rivelazioni successive alla scorsa registrazione: Christian aveva accusato Isabella di averlo offeso e, nella scorsa puntata, era arrivato persino il ceffone. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, registrazione 6 Ottobre 2025: dama incastrata lascia il trono over