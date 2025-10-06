Uomini e Donne l' opinione della puntata | le finte lacrime di Gloria Sara già punta la trono! VIDEO

Uomini e Donne è tornato in onda oggi, lunedì 6 ottobre, con una nuova puntata: Gloria è scappata in lacrime dallo studio, mentre Sara non ha alcun interesse per Flavio.ma per il trono sì!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Uomini e Donne, l'opinione della puntata: le finte lacrime di Gloria, Sara già punta la trono! (VIDEO)

In questa notizia si parla di: uomini - donne

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne, inquietante commento su Roberta Di Padua: la sua reazione

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Solidarietà alle donne e agli uomini di @MeanAzione, che hanno vissuto ore di paura dopo essere stati colpiti dai droni russi mentre viaggiavano a bordo di un convoglio ferroviario. Il terrorismo del Cremlino non piegherà chi crede nella libertà, nella pace e n - X Vai su X

Un esercito di 12 milioni di donne e uomini a cui è dedicata una giornata speciale dove si celebra l'amore, il valore della famiglia, la tradizione e la memoria. I nonni aiutano anche piano sul economico: uno su tre fa la differenza nel bilancio. Articolo completo Vai su Facebook

Gloria Nicoletti piange per Francesco S. e lascia lo studio di Uomini e Donne/ “Non so se continuo…” - Gloria Nicoletti crolla a Uomini e donne dopo una discussione con Francesco S. Secondo ilsussidiario.net

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Sebastiano mette all'angolo Cinzia, lei lo liquida - Nella puntata di oggi, martedì 30 settembre 2025 su Canale 5, Sebastiano Mignosa torna in studio per smascherare Cinzia ma lei non crolla. Lo riporta msn.com