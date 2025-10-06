Uomini e Donne l' opinione della puntata | le finte lacrime di Gloria Sara già punta la trono! VIDEO

Comingsoon.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uomini e Donne è tornato in onda oggi, lunedì 6 ottobre, con una nuova puntata: Gloria è scappata in lacrime dallo studio, mentre Sara non ha alcun interesse per Flavio.ma per il trono sì!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Uomini e Donne, l'opinione della puntata: le finte lacrime di Gloria, Sara già punta la trono! (VIDEO)

