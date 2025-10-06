Uomini e Donne Ida Platano frequenta un ex corteggiatore | ecco chi è

Ida Platano è tornata sotto i riflettori per un video che ha immediatamente catturato l’attenzione dei fan di Uomini e Donne. In una Instagram Story apparsa poche ore fa sul suo profilo ufficiale, la ex tronista è stata immortalata in compagnia di un ex corteggiatore che, tempo fa, aveva mostrato un interesse sincero nei suoi confronti. Tra caffè, sorrisi e sguardi complici, il pubblico si chiede: si stanno frequentando? Scopriamo lui chi è cosa è successo. Chi è Daniele Capuana: il corteggiatore avvistato con Ida. Daniele Capuana era sceso le scale di Uomini e Donne proprio per conoscere meglio Ida Platano, durante il suo breve percorso da tronista. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

