Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 6 ottobre 2025 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di  lunedì 6 ottobre 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata il triangolo tra Gemma, Magda e il cavaliere Mario. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dalla conoscenza tra Federico e Agnese. Proseguirà tra i due? L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45  qui su “Superguida Tv” con le  video notizie da  Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 6 ottobre 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv. +++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

