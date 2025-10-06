Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 6 ottobre 2025 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV
Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di lunedì 6 ottobre 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata il triangolo tra Gemma, Magda e il cavaliere Mario. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dalla conoscenza tra Federico e Agnese. Proseguirà tra i due? L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 6 ottobre 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv. +++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
In questa notizia si parla di: uomini - donne
Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata
Uomini e Donne, inquietante commento su Roberta Di Padua: la sua reazione
Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata
Solidarietà alle donne e agli uomini di @MeanAzione, che hanno vissuto ore di paura dopo essere stati colpiti dai droni russi mentre viaggiavano a bordo di un convoglio ferroviario. Il terrorismo del Cremlino non piegherà chi crede nella libertà, nella pace e n - X Vai su X
Un esercito di 12 milioni di donne e uomini a cui è dedicata una giornata speciale dove si celebra l'amore, il valore della famiglia, la tradizione e la memoria. I nonni aiutano anche piano sul economico: uno su tre fa la differenza nel bilancio. Articolo completo Vai su Facebook
Uomini e donne, anticipazioni: Isabella perde le staffe e dà due schiaffi a Christian - Nel corso della registrazione del 30 settembre, Isabella ha dato due sberle a Christian prima di chiudere la loro conoscenza ... Segnala it.blastingnews.com
Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 6 al 10 ottobre 2025: Gemma insulta Mario, torna Barbara - Cosa accadrà nelle puntate di Uomini e Donne in onda dal 6 al 10 ottobre 2025 su Canale 5? Secondo msn.com