Uomini e Donne anticipazioni 6 ottobre | dama lascia dopo lite Cinzia Paolini fa discutere

Tensione tra Isabella e Christian, la dama lascia lo studio. La registrazione di Uomini e Donne del 6 ottobre è stata densa di emozioni e colpi di scena. Protagonisti iniziali sono stati Isabella e Christian, dopo lo schiaffo avvenuto nella precedente puntata. La dama ha lasciato il programma dopo un confronto acceso: Christian ha raccontato di essere stato offeso e attaccato, mentre Isabella ha spiegato di essersi sentita abbandonata e non difesa dal parterre. Durante la discussione, Mario Lenti è intervenuto per consolarla, e tra i due c’è stato un momento di tenerezza. Tuttavia, Isabella ha chiarito: “Ti voglio bene, ma ti vedo solo come un amico”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

