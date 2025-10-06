Uomini e Donne anticipazioni 6 ottobre | Cristiana bacia un corteggiatore una dama lascia il programma

Tra scontri in studio e confessioni in esterna, una dama decide di uscire da sola, mentre Flavio richiama le corteggiatrici assenti nella precedente registrazione, creando nuovi scenari sul trono. La registrazione di Uomini e Donne del 6 ottobre è stata ricca di colpi di scena. Isabella lascia il programma dopo le tensioni con Christian e rivela di avere un interesse al di fuori del trono. Nel frattempo, Cristiana Anania bacia Jakub in esterna e Flavio richiama le corteggiatrici assenti, mentre Nicole si avvicina sempre più al tronista. Tutti i dettagli di quello che è successo oggi. negli studi del dating show di Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Uomini e Donne anticipazioni 6 ottobre: Cristiana bacia un corteggiatore, una dama lascia il programma

