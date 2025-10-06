Un’università libera democratica e inclusiva deve saper garantire un autentico pluralismo

Pubblichiamo una risposta della ministra Anna Maria Bernini all’articolo di Ruben Della Rocca sulle dimissioni della professoressa Lucetta Scaraffia dal comitato etico dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Le dimissioni della professoressa Lucetta Scaraffia dalla commissione etica dell’Università Ca’ Foscari di Venezia rappresentano una pessima notizia. Ho espresso alla professoressa la mia piena solidarietà e concreta vicinanza. Considero un preciso dovere del Ministero che rappresento, delle istituzioni e di tutte le componenti della comunità accademica, impedire che quanto accaduto si ripeta o rappresenti un insidioso precedente. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

