Uno dei 51 condannati per stupro fa ricorso Gisèle Pelicot pronta a tornare in aula | Vuole essere presente

Inizierà oggi, lunedì 6 ottobre, il processo d'appello richiesto da uno degli uomini condannati nel dicembre 2024 per lo stupro di Gisèle Pelicot, la donna drogata e violentata da decine di sconosciuti reclutati in rete dall'ex marito. I 51 imputati, tra cui Dominique Pelicot (condannato a 20 anni), sono stati riconosciuti colpevoli. Solo uno di loro, Husamettin Dogan, 44 anni, ha deciso di presentare ricorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it