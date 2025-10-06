Università San Raffaele Roma è partner del Master in Management dello Sport System | presentati i nuovi percorsi Digital e College

L'Università San Raffaele Roma arricchisce la propria offerta formativa della Football University con il masterSport, Master Internazionale in Management dello Sport System, in collaborazione con l'Università degli Studi di San Marino. Nato nel 1996 a San Marino è considerato tra i più prestigiosi percorsi di formazione in ambito sportivo al mondo. Per la prima volta, a partire da quest'anno, il Master offre agli studenti due diversi percorsi: College – il percorso che ha reso celebre il master e che prevede 16 settimane di formazione di cui quattro settimane intensive di attività in presenza con incontri, eventi, visite e collaborazioni pratiche formative sul campo, ed uno stage curriculare come primo inserimento nel mondo lavorativo - e Digital - una proposta innovativa e di alto livello online, pensata per chi desidera accedere a contenuti esclusivi senza vincoli logistici e con la massima flessibilità. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Università San Raffaele Roma è partner del Master in Management dello Sport System: presentati i nuovi percorsi Digital e College

In questa notizia si parla di: universit - raffaele

Caterina Monteggia (Università Vita-Salute San Raffaele), Greta Prodi (Politecnico di Milano), Chiara Stanganelli (Politecnico), Lucia Romanelli (Università degli Studi di Milano) vincono la medaglia d’argento nel Quattro di Coppia Senior A F! Vai su Facebook

Longevità attiva e innovazione motoria: l'Università San Raffaele Roma e FIF insieme a RiminiWellness 2025 - L’invecchiamento attivo e il ruolo dell’esercizio fisico nei processi neurodegenerativi saranno al centro del convegno organizzato dall’Università San Raffaele Roma e dalla Federazione Italiana ... Riporta iltempo.it

L'Università San Raffaele Roma è partner strategico nel progetto europeo HEALTHPRENEURS - L’Università San Raffaele Roma (USR) è protagonista del progetto HEALTHPRENEURS promosso dalla Higher Education Initiative (HEI) dell’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT) coordinata ... Da iltempo.it