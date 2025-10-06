Università Popolare di Parma al via 190 corsi
Riparte, a pieno ritmo, l’attività dell’Università popolare di Parma, fondata nel 1901 da eminenti personalità della cultura che credevano negli ideali di giustizia e libertà e nell'elevazione delle classi più deboli e più bisognose.Per l’anno accademico 2025-2026 sono proposti 190 corsi dei. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: universit - popolare
Università Popolare di Mestre - Corsi 2025/26 (Annuali e Autunnali) Elenco dei Corsi, Guida ai Corsi e Modalità di Iscrizione https://www.univpopmestre.net/wp/corsi Segreteria LUN-VEN: 9.00 – 11.45 e 13.45-17.45 041.8020639 info@univpopmestr Vai su Facebook