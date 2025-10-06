Università Popolare di Parma al via 190 corsi

Parmatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riparte, a pieno ritmo, l’attività dell’Università popolare di Parma, fondata nel 1901 da eminenti personalità della cultura che credevano negli ideali di giustizia e libertà e nell'elevazione delle classi più deboli e più bisognose.Per l’anno accademico 2025-2026 sono proposti 190 corsi dei. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

