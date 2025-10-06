Unipa nuovi spazi nel campus e una festa grazie al progetto pro bene comune

Palermotoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Palermo – In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, prevista per il prossimo 10 ottobre, all’Università degli Studi di Palermo, presso l’edificio 15 del campus di viale delle Scienze, si terrà l’evento conclusivo del primo anno di attività del progetto Pro Bene Comune, finanziato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: unipa - nuovi

unipa nuovi spazi campusUnipa, nuovi spazi nel campus e una festa grazie al progetto pro bene comune - Palermo – In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, prevista per il prossimo 10 ottobre, all’Università degli Studi di Palermo, presso l’edificio 15 del campus di viale delle Scienze, ... Come scrive palermotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Unipa Nuovi Spazi Campus