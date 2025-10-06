Unicredit e Assoutenti contro le truffe digitali | educazione finanziaria a Città della Scienza
UniCredit e Assoutenti promuovono a Napoli una giornata dedicata a studenti e cittadini sui temi dell’educazione finanziaria e della prevenzione delle frodi digitali. L’iniziativa si svolgerà l’8 ottobre alla Città della Scienza, nell’ambito della rassegna “3 Giorni per la Scuola 2025”, tappa napoletana del percorso “Road to Expo 2025”, con il filo conduttore “Trasformare le buone abitudini in attitudini”. Il programma si aprirà alle ore 10 con il convegno “Road to Expo 2025 – Attenti alle truffe!”, che prevede momenti di formazione e laboratorio rivolti ai giovani e al pubblico e la proiezione dei video “Teach Tok”, realizzati in collaborazione con UniCredit, nell’ambito di Noi&UniCredit, il programma di partnership fra la Banca e la Associazioni dei Consumatori di rilevanza nazionale attivo dal 2005. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: unicredit - assoutenti
