UNICEF e Università Luiss presentano   Comunicazione umanitaria infanzia e intelligenza artificiale 

UNICEF e Università Luiss esplorano l’impatto dell’IA sui bambini: competenze digitali, sicurezza online e etica al centro della comunicazione umanitaria. 6 ottobre 2025 – Si tiene oggi a Roma, presso l’aula Toti dell’università Luiss, l’evento: “ Comunicazione umanitaria, infanzia e intelligenza artificiale, organizzato dall’UNICEF in collaborazione con l’Ateneo intitolato a Guido Carli. Un’occasione, questa, per discutere dell’impatto dell’IA sul mondo umanitario, con uno sguardo particolare al mondo dell’infanzia e per presentare il report UNICEF 2025, sullo stesso tema. Il rapporto prende le mosse dai dati dell’UNICEF Innocenti Report Card 19, secondo cui, in 26 paesi su 32 analizzati, più di uno studente su cinque di 10 anni d’età non è in grado di distinguere se un sito web sia affidabile o meno. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it