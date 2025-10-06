Unhcr ‘tagliati 5.000 dipendenti per mancanza di fondi’

L'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha tagliato quasi 5.000 posti di lavoro a causa dei drastici tagli ai finanziamenti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

L’UNHCR ha detto che licenzierà un quinto dei suoi dipendenti, a causa della riduzione dei fondi - Lunedì l’UNHCR, l’agenzia per i rifugiati delle Nazioni Unite, ha detto che il suo budget per il 2026 sarà di 8,5 miliardi di dollari, in calo rispetto a quello per il 2025, che era di circa 10,2 ... Come scrive ilpost.it

