Unhcr ‘tagliati 5.000 dipendenti per mancanza di fondi’

L'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha tagliato quasi 5.000 posti di lavoro a causa dei drastici tagli ai finanziamenti.

In questa notizia si parla di: unhcr - tagliati

#UNHCR Tagliati 5000 dipendenti a causa del drastico taglio ai finanziamenti per gli aiuti internazionali. Lo ha comunicato il direttore dell'agenzia #ONU per i rifugiati. "Si tratta di oltre un quarto dell'intera forza lavoro" ha affermato Filippo Grandi, alto ufficial

Unhcr, 'tagliati 5.000 dipendenti per mancanza fondi'

L'UNHCR ha detto che licenzierà un quinto dei suoi dipendenti, a causa della riduzione dei fondi - Lunedì l'UNHCR, l'agenzia per i rifugiati delle Nazioni Unite, ha detto che il suo budget per il 2026 sarà di 8,5 miliardi di dollari, in calo rispetto a quello per il 2025, che era di circa 10,2