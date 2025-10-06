Trovato dopo un giorno il corpo senza vita di un escursionista francese che da Modena stava percorrerendo la via Vandelli. Una delle tante mete degli amanti della montana che questa volta è stata fatale all’uomo, forse per le terribili condizioni del meteo e le forti piogge che si sono abbattute sulle Apuane. Le stazioni di Lucca e Massa del Soccorso alpino e speleologico toscano sono state attivate sabato sera alle 20,35 per il mancato rientro al rifugio Nello Conti di un viandante francese di 66 anni che lòì aveva prenotato la notte. Un avvistamento risaliva alle 14,30 dello stesso giorno a quota 1500 sulla via Vandelli sul versante di Vagli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un’escursione tragica . Muore sulla Tambura