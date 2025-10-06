Unabomber il flop della perizia attesa due anni | Nessun Dna coincide Gli 11 indagati e lo sconforto di Zornitta | Lui è morto io rovinato

La perizia sul caso Unabomber consegna una fumata nera. Dalle analisi genetiche condotte su dieci reperti non è emersa alcuna corrispondenza con i profili degli undici indagati né con altre persone note alle banche dati. Lo riportano i giornali del Gruppo Nem, tra cui ilfriuli.ti, citando i risultati dell’esame affidato dal Gip Luigi Dainotti a Giampietro Lago, ex comandante del Ris di Parma, e a Elena Pilli, antropologa molecolare forense. Una «perizia corposissima», che sarà resa nota integralmente nei prossimi giorni, ma che già ora fotografa un nulla di fatto investigativo. Il vertice tra esperti e inquirenti. 🔗 Leggi su Open.online