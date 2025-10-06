Unabomber fumata nera dopo l' analisi su reperti e campioni | nessuna traccia è riconducibile agli 11 indagati

Notizie.virgilio.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le analisi sul caso Unabomber escludono tracce degli indagati. Il legale di Elvio Zornitta: "Perizia inutile". Il mistero resta senza colpevoli. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

unabomber fumata nera dopo l analisi su reperti e campioni nessuna traccia 232 riconducibile agli 11 indagati

© Notizie.virgilio.it - Unabomber, fumata nera dopo l'analisi su reperti e campioni: nessuna traccia è riconducibile agli 11 indagati

In questa notizia si parla di: unabomber - fumata

Centrodestra, fumata nera: dopo il vertice a Palazzo Chigi Puglia senza candidato - In mattinata il vicepremier della Lega Matteo Salvini aveva auspicato indicazioni rapide per i candidati governatori di Veneto, Puglia e Campania, ma il vertice tenutosi ieri pomeriggio a Palazzo ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Enti locali, salta il contratto: “Aumento insufficiente”. E continua la fuga di impiegati - ROMA – Ancora fumata nera sul contratto degli enti locali: la trattativa è aggiornata al 2 ottobre. Scrive repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Unabomber Fumata Nera Dopo