Unabomber dalla perizia nessun riscontro con Dna degli indagati
Nessuna prova decisiva. Né contro l’ingegnere Elvo Zornitta né contro gli altri dieci indagati. La superperizia sul caso Unabomber, disposta oltre due anni e mezzo fa dal gip di Trieste, non ha individuato l’autore degli attentati che tra il 1994 e il 2006 terrorizzò il Veneto e il Friuli con ordigni nascosti in oggetti di uso comune. Il documento, lungo circa duemila pagine e firmato dall’ex comandante del Ris di Parma Giampietro Lago e dall’antropologa forense Elena Pilli, sarà consegnato alle parti nei prossimi giorni in vista dell’udienza di incidente probatorio del 20 ottobre. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Unabomber, due anni di rinvii per l'esame della perizia
Caso Unabomber verso la svolta, mini rinvio per consegna perizia
Caso Unabomber verso la svolta, mini rinvio per consegna perizia
