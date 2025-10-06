Una vita per il teatro la città piange Tonino Simonetti | oggi l’addio

Verrà celebrata questo pomeriggio alle 16 nella chiesa di Santa Maria Goretti a Piazza Immacolata, la cerimonia funebre per l’ultimo saluto al grandissimo regista teatrale Tonino Simonetti, scomparso ieri all’età di 80 anni, sessanta dei quali passati in teatro. Tonino Simonetti, ex dipendente del Consorzio Agrario di Ascoli, personaggio molto conosciuto ed amato in città, è stato tra i più importanti registi di teatro amatoriale del Piceno. Aveva fondato e diretto alcune compagnie come il gruppo ‘Amici degli anni ‘60’ e la ‘Compagnia del Capannone’ fino al Laboratorio Minimo Teatro nato nel 1989, proponendo lavori innovativi come i musical in dialetto ascolano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una vita per il teatro, la città piange Tonino Simonetti: oggi l’addio

