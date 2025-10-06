Una vetrina sul mare | il primo Expo itinerante del Made in Italy

Un viaggio in mare che diventa palcoscenico per il Made in Italy: il 5 ottobre 2025 Federitaly, con MSC Crociere, ha inaugurato il primo Expo in crociera, trasformando la MSC Grandiosa in una vetrina dinamica dove affari, cultura e turismo s’intrecciano, tra porti italiani, spagnoli e francesi, davanti a un pubblico internazionale di operatori e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

