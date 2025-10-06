Una scultura contro la violenza sulle donne
Dal tronco di un cedro abbattuto è nato un monumento contro la violenza sulle donne ed i femminicidi. È stato realizzato alla Balaustra di Montaione, nel giardino pubblico chiamato per l’appunto Donne vittime del femminicidio, e inaugurato pochi giorni fa alla presenza del sindaco Paolo Pomponi e dell’artista Andrea Mannucci. Si tratta di una scultura in legno, basata sul vecchio albero, raffigurante una donna in abito lungo che è stata scolpita da Mannucci con l’utilizzo di una motosega. Presenti all’inaugurazione anche il vignettista Dimitri Gori ed il giovane trapper di Siena Alessandro Colomboli (in arte Lil JC): insieme, lo scorso anno, i due avevano presentato nel corso dell’edizione 2024 del Ludicomix di Empoli il fumetto illustrato “Forever alone“ (incentrato proprio sul tema del femminicidio). 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: scultura - violenza
