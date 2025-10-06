Una ricerca canadese pubblicata su Frontiers in Psychology ha individuato un possibile legame tra il consumo di latticini e i brutti sogni

B ere un bicchiere di latte prima di andare a dormire o concedersi un innocuo dessert serale potrebbe rivelarsi, letteralmente, un incubo. Una recente ricerca canadese, pubblicata su Frontiers in Psychology, ha infatti individuato un possibile legame tra il consumo di latticini e i brutti sogni. Il rapporto tra alimentazione e sonno tranquillo potrebbe essere quindi molto più stretto di quanto si possa immaginare. I brutti sogni e l'ansia: cosa fare?. guarda le foto La relazione tra cibo e sogni. L’idea che il cibo influenzi la qualità del sonno e dei sogni non è nuova: risale almeno al XIX secolo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

