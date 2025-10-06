Una pausa per respirare | i lupi tra consapevolezza e voglia di crescere
Tempo di lettura: 2 minuti Dodici punti in classifica e un quarto posto condiviso con il Venezia: l’ Avellino arriva alla seconda pausa per le Nazionali con il morale stabile e la consapevolezza di essere pienamente dentro il gruppo di vertice. Il pareggio a reti bianche contro il Mantova, sesto risultato utile consecutivo, fotografa bene il momento della squadra di Raffaele Biancolino: solida, organizzata, ma con ancora qualche rimpianto per le occasioni non concretizzate nel finale. La classifica, intanto, comincia a prendere forma. In vetta c’è il Modena, seguito a ruota dal Palermo, con un distacco di appena quattro punti tra la zona playoff e quella playout. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: pausa - respirare
“Mi fermo, voglio tornare a respirare e riscoprire la gioia di vivere”: Ons Jabeur annuncia una pausa dal tennis
Qualche settimana fa aveva motivato così la pausa dalle scene: “Sono successe molte cose. Soprattutto dentro di me. Respirare. Prendersi il proprio tempo. Capire” #EmmaMarrone #Bruttastoria - X Vai su X
La nostra famiglia si prende una piccola pausa. Dal 29 settembre al 5 dicembre Eirl Dolomites Retreat Sappada chiude le sue porte per prepararsi alla magia dell’inverno. Un momento per ricaricare le energie, respirare la quiete delle Dolomiti e lavorare dietr Vai su Facebook