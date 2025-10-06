Una pausa per respirare | i lupi tra consapevolezza e voglia di crescere

Tempo di lettura: 2 minuti Dodici punti in classifica e un quarto posto condiviso con il Venezia: l’ Avellino arriva alla seconda pausa per le Nazionali con il morale stabile e la consapevolezza di essere pienamente dentro il gruppo di vertice. Il pareggio a reti bianche contro il Mantova, sesto risultato utile consecutivo, fotografa bene il momento della squadra di Raffaele Biancolino: solida, organizzata, ma con ancora qualche rimpianto per le occasioni non concretizzate nel finale. La classifica, intanto, comincia a prendere forma. In vetta c’è il Modena, seguito a ruota dal Palermo, con un distacco di appena quattro punti tra la zona playoff e quella playout. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

