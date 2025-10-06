Una partita a senso unico Dallinga assist al bacio ed erroracci Un altro lampo del vero Odgaard Bernardeschi rispolvera il sinistro

Skoruspki 6 Lucido al pronti via nel bloccare l’incursione di Tramoni. Poi potrebbe fare anche due vasche in centro, perché il Pisa esce dalla partita. Zortea 6 Parte così così, con un paio di appoggi sbagliati che invogliano gli avversari a spingere dalla sua parte. A seguire registra la sua prestazione. Heggem 6 Qualche affanno nei primi venti minuti, quando il Pisa si affaccia in area rossoblù. Dopodiché è normale amministrazione. Lucumi 6,5 Gioca con un filo di gas: ma ieri non serviva di più per avere ragione di Nzola e compagni. Miranda 6 La giocata migliore la fa con le mani, quando nel primo tempo una sua rimessa laterale innesca il 3-0 di Orsolini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Una partita a senso unico. Dallinga, assist al bacio ed erroracci. Un altro lampo del vero Odgaard. Bernardeschi rispolvera il sinistro

