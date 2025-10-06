Una nuova foto dallo spazio dimostra che Einstein aveva ragione 110 anni fa | cosa ha ripreso il telescopio James Webb

Il telescopio spaziale James Webb ha recentemente catturato alcune delle immagini più spettacolari mai ottenute dell’universo profondo: otto galassie che appaiono deformate, allungate o piegate in cerchi quasi perfetti. Queste straordinarie configurazioni cosmiche, condivise il 30 settembre 2025, non sono il risultato di distorsioni ottiche o errori tecnici, ma rappresentano la dimostrazione visiva di un fenomeno predetto da Albert Einstein oltre un secolo fa. Questi cerchi luminosi sono conosciuti come anelli di Einstein, manifestazioni spettacolari di un effetto cosmico chiamato lente gravitazionale. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Una nuova foto dallo spazio dimostra che Einstein aveva ragione, 110 anni fa: cosa ha ripreso il telescopio James Webb

