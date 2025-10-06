Una mattinata di analisi dell’emoglobina glicata alla farmacia Giotto

Arezzo, 6 ottobre 2025 – Una mattinata dedicata all’analisi dell’emoglobina glicata a lla Farmacia Comunale “Giotto”. L’appuntamento, fissato dalle 9.00 alle 12.00 di lunedì 13 ottobre, proporrà test e consulenze per sensibilizzare sull’importanza di monitorare regolarmente i livelli di zucchero nel sangue per la prevenzione e la gestione del diabete. L’esame dell’emoglobina glicata permette, tramite un semplice e rapido prelievo capillare dal polpastrello effettuato a digiuno, di ottenere una documentazione con i valori medi del glucosio relativi al precedente trimestre, fornendo un quadro della situazione personale da sottoporre poi a un medico per eventuali approfondimenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

