Una mattinata di analisi dell’emoglobina glicata alla farmacia Giotto

Lanazione.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 6 ottobre 2025 – Una mattinata dedicata all’analisi dellemoglobina glicata a lla Farmacia Comunale “Giotto”. L’appuntamento, fissato dalle 9.00 alle 12.00 di lunedì 13 ottobre, proporrà test e consulenze per sensibilizzare sull’importanza di monitorare regolarmente i livelli di zucchero nel sangue per la prevenzione e la gestione del diabete. L’esame dell’emoglobina glicata permette, tramite un semplice e rapido prelievo capillare dal polpastrello effettuato a digiuno, di ottenere una documentazione con i valori medi del glucosio relativi al precedente trimestre, fornendo un quadro della situazione personale da sottoporre poi a un medico per eventuali approfondimenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

una mattinata di analisi dell8217emoglobina glicata alla farmacia giotto

© Lanazione.it - Una mattinata di analisi dell’emoglobina glicata alla farmacia “Giotto”

In questa notizia si parla di: mattinata - analisi

Cerca Video su questo argomento: Mattinata Analisi Dell8217emoglobina Glicata