Una mamma per amica compie 25 anni | 5 curiosità moda sulla serie tv che ispira ancorail guardaroba d' autunno
Dal mito degli abiti condivisi con Friends alla riscoperta dei «look da venerdì sera» di Rory Gilmore su TikTok, lo show americano si racconta ancora oggi non come un reperto nostalgico, ma come una fonte estetica ancora viva e di ispirazione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: mamma - amica
Una mamma per amica compie 23 anni, come sono diventate e cosa fanno Lorelai e Rory
Una mamma per amica, compie 23 anni: 10 curiosità sulla serie cult, amata dei millennial
Una mamma per amica e le relazioni originali mai raccontate
25 anni fa è stato inventato l'autunno. 25 anni fa usciva Una mamma per amica! - X Vai su X
"Una mia cara amica, mamma di una bambina di 8 anni, mi manda in continuazione foto di sua figlia su WhatsApp. Inizialmente l’ho tollerato, ma ora comincio a provare fastidio e non so come dirle di smettere senza offenderla o danneggiare la nostra amicizia Vai su Facebook
Una mamma per amica compie 25 anni: 5 «curiosità moda» sulla serie tv che ispira ancorail guardaroba d'autunno - Dal mito degli abiti condivisi con Friends alla riscoperta dei «look da venerdì sera» di Rory Gilmore su TikTok, lo show americano si racconta ancora oggi non come un reperto nostalgico, ma come una f ... Si legge su vanityfair.it
Sentirsi Lorelai Gilmore a Stars Hollow per un giorno (bevendo anche il caffè da Luke) - Per celebrare i 25 anni della serie Una Mamma Per Amica, la Warner Bros ricrea i set della cittadina nel Connecticut. elle.com scrive