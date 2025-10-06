Una Hotels buona la prima con brivido
REGGIO EMILIA 76 UDINE 71 UNAHOTELS: Caupain 11 (01, 36), Barford 10 (13, 26), Woldetensae 5 (11, 12), Cheatham 13 (23, 38), Echenique 15 (610); Uglietti 2 (14, 01), Williams 13 (69), Smith 2 (13, 03), Vitali 2 (11, 02), Severini 3 (01, 12). N.e.: Deme, Mainini. All.: Priftis. OLD WILD WEST UDINE: Calzavara 9 (24, 15), Brewton 17 (711, 03), Dawkins 9 (01, 310), Bendzius 9 (14, 03), Spencer 4 (23); Alibegovic 9 (36 da 3), Mekowulu 6 (23), Da Ros 3 (01, 12), Ikangi 5 (12, 13). N.e: Hickey, Pavan, Mizerniuk. All.: Vertemati. Arbitri: Rossi, Bettini, Lucotti Parziali: 26-13, 42-32; 63-53
In questa notizia si parla di: hotels - buona
L’Una Hotels piega Udine 76-71: buona la prima per Reggio, ma che fatica
Una Hotels, buona la prima (con brivido) - La dormita finale rischia di buttare una gara già vinta in un PalaBigi col tifo biancorosso in sciopero. Riporta msn.com
L’Una Hotels piega Udine 76-71: buona la prima per Reggio, ma che fatica - Reggio Emilia, 5 ottobre 2025 – Con qualche brivido di troppo, francamente evitabile vista come si era messa la partita, l’UNA Hotels conquista i due punti all’esordio nel suo 14esimo campionato conse ... Riporta ilrestodelcarlino.it