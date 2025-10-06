Una giornata di controlli concentrati a Canzo | 115 persone identificate e cinque locali ispezionati

La polizia di Stato di Como, nella giornata di sabato, ha effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio in provincia, concentrandosi in particolare sul comune di Canzo.L’obiettivo era mantenere alta l’attenzione contro i fenomeni di criminalità comune e rafforzare la percezione. 🔗 Leggi su Quicomo.it

