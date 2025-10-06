Una gaffe di Del Piero rischiava di costare milioni di euro all’Adidas

Uno spoiler che poteva costare grosso ad Alessandro Del Piero. L’ex capitano e leggenda della Juventus, nonché campione del mono 2006 con l’Italia, ha inavvertitamente rivelato in anteprima le maglie Adidas per i Mondiali del 2026 tramite un post su Instagram, poi cancellato quasi subito. Nei Mondiali 2026 scenderanno in campo le divise delle Nazionali sponsorizzate dal marchio Adidas, e con una storia su Instagram, Del Piero le aveva fatte vedere una anteprima. Leggi anche: Del Piero esalta De Bruyne: «E’ un giocatore straordinario» Nell’immagine, che è diventata subito virale, si vedevano benissimo le maglie di casa e trasferta di nazionali importanti come Argentina, Germania, Spagna, Giappone, Messico e Italia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

