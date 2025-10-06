Una fesseria La lezione di Mentana all' Albanese dopo le parole a La7

Continua a tenere banco il dossier Francesca Albanese. Ieri sera, durante un programma politico in onda su La7, la relatrice dell’Onu ha deciso di andare via proprio mentre un altro giornalista stava parlando. L’argomento in questione, ovviamente, era Israele e, in particolare, le parole di Liliana Segre. Un gesto che ha scatenato polemiche e che continua a far discutere perché oggi, durante l’analisi del voto in Calabria, il direttore Enrico Mentana è tornato sulla vicenda che ha coinvolto la specialista delle relazioni in Medio Oriente. La regia ha riproposto prima il momento dell’uscita dallo studio e poi l’intervento della relatrice Onu contro le tv italiane, colpevoli, secondo il suo ragionamento, di non aver mandato in onda determinate immagini relative agli orrori di Gaza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

