Una comune sostanza inquinante associata alla SLA | la preoccupante scoperta degli scienziati

Fanpage.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mettendo a confronto i dati di persone affette da Sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e sante, un team di ricerca canadese ha scoperto una inquietante correlazione tra la malattia neurodegenerativa e l'esposizione a un comune inquinante, l'anidride solforosa legata al traffico e ai processi industriali. Ecco cosa è emerso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

