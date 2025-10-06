Una comune sostanza inquinante associata alla SLA | la preoccupante scoperta degli scienziati
Mettendo a confronto i dati di persone affette da Sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e sante, un team di ricerca canadese ha scoperto una inquietante correlazione tra la malattia neurodegenerativa e l'esposizione a un comune inquinante, l'anidride solforosa legata al traffico e ai processi industriali. Ecco cosa è emerso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
