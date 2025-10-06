Una colonia israeliana nel Salento | il progetto dell’immobiliarista Orit Lev Marom è un caso E dopo le minacce interviene la Digos

“Un ponte tra investitori esteri e le potenzialità — spesso sottovalutate — del territorio salentino ” recita il sito dell’agenzia immobiliare Coral 37, fondata a Lecce a febbraio del 2024 dall’imprenditrice israeliana Orit Lev Marom. L’obiettivo della società è quello di offrire consulenze su misura per chi desidera acquistare proprietà nel Sud Italia con un approccio “ chiavi in mano ”. Uno degli elementi più distintivi dell’agenzia immobiliare – si legge – è la “ visione comunitaria ”. Nella sezione “pensiero visionario e progetti innovativi” del sito spicca infatti la proposta di creare una “ colonia israeliana in Salento ”: un insediamento sostenibile e autosufficiente, in cui si combinano agricoltura, turismo e servizi essenziali come scuola e sanità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Una colonia israeliana nel Salento”: il progetto dell’immobiliarista Orit Lev Marom è un caso. E dopo le minacce interviene la Digos

