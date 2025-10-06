Una battaglia dopo l' altra è ancora primo al boxoffice italiano del weekend

Comingsoon.it | 6 ott 2025

Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson ha mantenuto la vetta al botteghino italiano del weekend, ma l'ha persa negli USA. Qui da noi al secondo e terzo posto ci sono La casa delle bambole di Gabby - Il film e la nuova sortita cinematografica di Taylor Swift. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

battaglia dopo altra 232Una battaglia dopo l’altra &#232; il film perfetto per questo momento storico - Più che un film di Paul Thomas Anderson, più che un adattamento di Thomas Pynchon, questo film è un grido di battaglia. Riporta rivistastudio.com

battaglia dopo altra 232Una battaglia dopo l’altra il film tratto dal romanzo di Thomas Pynchon - Scopri "Una battaglia dopo l’altra", il nuovo film di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio: trama, cast, temi, atmosfera politica e perché vederlo al cinema. Si legge su libreriamo.it

