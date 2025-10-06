Un turista americano in Italia chiede il pollo alla parmigiana La risposta del cameriere è virale – VIDEO
“Il cliente ha sempre ragione”. È il credo di qualsiasi negoziante e lo stesso vale anche al ristorante. Ma una strana richiesta è diventata virale su TikTok. Una coppia di turisti americani, padre e figlia, in Italia si è recata al ristorante per gustare qualche prelibatezza locale. Nel video si vede un cameriere che ascolta la strana richiesta del cliente americano. La sua faccia perplessa è già tutto un programma. Il turista infatti ha chiesto il pollo alla parmigiana e non contento gli ha fatto vedere dal cellulare una foto per dimostrare che è un piatto che esiste veramente. O quantomeno è popolare in America. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
