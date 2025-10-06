Un tè con la psicologa | un incontro con gli esperti per parlare di salute mentale
VILLA CASTELLI - In un'epoca in cui il benessere mentale è sempre più al centro dell'attenzione, Villa Castelli si fa promotrice di un'iniziativa innovativa che unisce psicologia, letteratura e dialogo intergenerazionale. Il Lions Club Ostuni Città Bianca e Villa Castelli On Line Aps hanno. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: psicologa - incontro
Morte di Matilda Ferrari, la scuola organizza un incontro con la psicologa
Morte di Matilda Ferrari, la scuola organizza un incontro con la psicologa
Buongiorno, sono la dott.ssa Ilaria Chiari psicologa e psicoterapeuta. Ricevo, tramite appuntamento, a Colorno (PR) in via Stradello Fornace 2 e online. Scrivetemi per informazioni o per fissare un incontro (di persona o telefonico) conoscitivo e senza impegn Vai su Facebook