Un sogno di luce e libertà | con la collezione Fireflies Alessandro Michele accende Parigi tra trasparenze piume e abiti che brillano come lucciole

C erte collezioni non sfilano soltanto: raccontano un pensiero, accendono una visione. Alla Paris Fashion Week, Alessandro Michele porta in passerella per Valentino Primavera Estate 2026 Fireflies, un viaggio nella luce che parla di libertà e di desiderio. Non un omaggio nostalgico, ma una riflessione contemporanea sulla fragilità della bellezza e sulla sua capacità di resistere. Le lucciole di Pasolini in un suo celebre articolo diventano il simbolo di un’energia che continua a brillare anche quando il mondo attorno sembra spento – proprio come la moda, quando torna a essere linguaggio, non ornamento. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Un sogno di luce e libertà: con la collezione "Fireflies", Alessandro Michele accende Parigi tra trasparenze, piume e abiti che brillano come lucciole

In questa notizia si parla di: sogno - luce

Maria Carmela ha scelto di coronare il suo sogno d’amore, con la grazia e la luce di una sposa speciale. Ecco la sua prima acconciatura, raffinata ed elegante, pensata per esaltare la sua bellezza e la sua storia. Bride: @mariacarmelaserio #wedding #bride # Vai su Facebook

Il Sogno, il Coffee Table Book da collezione di Vogue Italia è un inno alla libertà creativa - , un volume di 300 pagine, è la testimonianza concreta che sì, si può riavvolgere il nastro del tempo e intraprendere un vero e proprio ... Scrive vanityfair.it