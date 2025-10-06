Un Rigoletto Pop e audace arriva a Torino | Luigi Orfeo porta in scena il capolavoro di Verdi

Torino si prepara ad accogliere un evento teatrale che promette di rinnovare il legame con l'opera lirica, rendendola accessibile, divertente e, soprattutto, attualissima. Giovedì 9 ottobre alle 21:00, il Teatro Casa Fools ospiterà la prima assoluta di "Rigoletto Opera Pop", ideato e interpretato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

