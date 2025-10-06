Un posto al sole e le difficoltà di Roberto in carcere

Roberto si mette in mezzo alla lite tra detenuti per difendere il ragazzo sordomuto, ma dopo questa rissa viene messo in isolamento e anche la sua liberazione si fa più difficile. Mentre fuori Gagliotti continua a litigare col fratello anche per la storia del caseificio, ma Vinicio, per il momento, sembra assecondare Gennaro e si allontana sempre più da Alice, che in questo momento sfortunato prende un due di picche anche dalla manager del rapper. Silvia invece riesce a convincere Michele a prendere le ferie e partire all’estero per un lungo periodo. Ma proprio mentre sono pronti ad andare, Rossella li avverte che la sensitiva è uscita dal lungo coma. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

