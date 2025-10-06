Un Posto al Sole anticipazioni 7 ottobre | è finita tra Rosa e Pino
Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap di Rai 3 in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50 Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai 3 con Un Posto al Sole, la soap più longeva della tv italiana. Nell' episodio di martedì 7 ottobre scopriremo cosa succederà a Rosa e Pino, il cui rapporto vacilla ormai da tempo; inoltre, Luca darà un saggio consiglio all'avvocato Palladini, scontento del lavoro del figlio Gianluca. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà. Dov'eravamo rimasti La relazione tra Rosa e Pino è sempre più in crisi, mentre Eduardo cerca di rifarsi una vita in attesa del processo ma fa molta fatica.
