Un popolare gioco per Android fa impazzire i Google Pixel 10 e la loro GPU PowerVR

I Google Pixel 10 impazziscono letteralmente durante le sessioni di gioco a un titolo molto diffuso: la colpa è della GPU (ma non solo). L'articolo proviene da TuttoAndroid.

