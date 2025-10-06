Un piccolo pari per le big Questa Juve non vince più Milan delusione di rigore

La montagna partorisce un topolino. Anche se il peso di quello che ha l’aria di un “punticino“, lo si vedrà più avanti. Intanto, il Milan perde la testa: in classifica (Napoli e Roma a +2), dal dischetto (erroraccio di Pulisic ) e sotto porta, col tanto atteso Leao a fare cilecca da due passi. L’altro lato della medaglia: la miseria di un gol al passivo (su rigore) nelle ultime sei partite. Tudor, dall’altra parte, resta sì imbattuto, ma non guarisce dalla “pareggite“: quinto di fila dopo quelli con Villarreal, Atalanta, Verona e Borussia Dortmund. Morale, in campionato, quarto posto a braccetto con l’Inter e -3 dalla coppia di testa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Un piccolo pari per le big. Questa Juve non vince più. Milan, delusione di rigore

A small draw for the big teams. This Juve team hasn't won any more. Milan, a disappointing penalty. - At the Stadium, the Devils squandered a chance from eleven meters in the second half with Pulisic. Scrive sport.quotidiano.net

Juve-Milan, è pareggio a reti inviolate: Tudor e Allegri non si fanno male - Il primo tempo, è vero, ha rispettato in pieno l’equilibrio previsto alla vigilia: due squadre attente, ordinate, pronte a colpire ma senza mai scoprirsi davvero. Lo riporta it.blastingnews.com