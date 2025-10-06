Un nuovo ecografo per l' ospedale Morgagni-Pierantoni | parte la missione benefica obiettivo raccogliere 6 mila euro
Una raccolta fondi per donare un ecografo all'Unità Operativa di Medicina Interna dell’ospedale Morgagni-Pierantoni, diretta dal professor Paolo Muratori. E' l'iniziativa del Lions Club Forlì Valle del Bidente, presieduto da Paolo Dell’Aquila, e dell’Associazione Futura aps, presieduta da Tommaso. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
