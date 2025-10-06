Un modello matematico per controllare il traffico | la scoperta della Federico II
Da Napoli un modello matematico rivoluzionario per controllare i sistemi complessi con tante possibili applicazioni: dal coordinamento intelligente di flotte di droni, all'ottimizzazione dei flussi urbani per la sicurezza delle folle fino alla comprensione della migrazione collettiva negli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: modello - matematico
Quante volte avete detto "lo faccio domani"? E "se ne parla a settembre"? Che poi settembre arriva e passa pure. È l'arte di procrastinare. Un modello matematico sviluppato dal Premio Nobel Akerlof spiega perché rimandiamo un compito e quando comincian Vai su Facebook
Da Napoli modello matematico per droni, traffico e sicurezza - Da Napoli un modello matematico rivoluzionario per controllare i sistemi complessi con tante possibili applicazioni: dal coordinamento intelligente di flotte di droni, all'ottimizzazione dei flussi ur ... Riporta ansa.it
Un modello matematico studia il comportamento della folla - Dalle sue opinioni al comportamento alla guida o in quello dei mercati finanziari, la folla può risultare facilmente prevedibile sulla base di un semplice modello matematico. Si legge su ansa.it