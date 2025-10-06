Un libro per tutti | la cultura come riscatto nel carcere di Secondigliano

Un libro per tutti come strumento di dignità, inclusione e rinascita nelle carceri italiane. Un libro per tutti. Non è solo il titolo di una nuova iniziativa, ma un manifesto etico che ribalta il paradigma della detenzione. Nel carcere di Secondigliano, a Napoli, nasce un progetto che mette al centro il diritto universale alla cultura, l’inclusione e il riscatto sociale. E lo fa partendo da un gesto semplice, ma profondamente umano: il desiderio di un detenuto romeno di leggere un libro nella propria lingua madre. Una lettera che diventa ponte. Da quella richiesta, indirizzata al console generale della Romania a Roma, Marian Popescu, è scaturita una risposta che ha travalicato il singolo caso. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Un libro per tutti: la cultura come riscatto nel carcere di Secondigliano

