Un fucile a pompa cartucce e caschi a casa di un 18enne a Vittuone | arrestato
Milano, 6 ottobre 2025 – Un fucile a pompa e 40 cartucce nascoste in casa di un ragazzo di 18 anni, a Vittuone, nel Milanese. Questa la scoperta fatta nel pomeriggio di domenica dai carabinieri della stazione di Sedriano. Il fucile a pompa. Il fucile a pompa è stato trovato all'interno dell'appartamento dove vive il giovane durante una perquisizione. L’arma è risultata rubata nel 2019 a Gorgonzola, nel Milanese. Con il fucile sono stati trovati e sequestrati un passamontagna, due caschi e 40 cartucce calibro 12. L’arresto. Per il ragazzo è scattato l'arresto con l'accusa di detenzione abusiva di armi e munizioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: fucile - pompa
Garage a Piossasco trasformato in deposito di droga e armi: kg di cocaina, munizioni e fucile a pompa
Blitz al Pallonetto di Santa Lucia: trovata droga dello stupro e un fucile a pompa
Un fucile a pompa in soffitta, munizioni e cocaina in casa: blitz in un appartamento. Nei guai una donna
#fabriano, nella #casa di una donna i carabinieri trovano un fucile a pompa e un mix di droghe - X Vai su X
Fabriano – Rinvenuti nell’abitazione di una donna un fucile a pompa e della droga Vai su Facebook
A 18 anni ha in casa un fucile a pompa, arrestato nel Milanese - Un diciottenne è stato trovato in possesso nella sua abitazione, ieri sera a Vittuone nel Milanese, di un fucile a pompa: per questo motivo è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri dell ... Come scrive msn.com
Fucile a pompa, 40 cartucce e passamontagna: arrestato 18enne - è scattata anche una denuncia per ricettazione ... milanotoday.it scrive