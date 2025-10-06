Un fucile a pompa cartucce e caschi a casa di un 18enne a Vittuone | arrestato

Milano, 6 ottobre 2025 – Un fucile a pompa e 40 cartucce nascoste in casa di un ragazzo di 18 anni, a Vittuone, nel Milanese. Questa la scoperta fatta nel pomeriggio di domenica dai carabinieri della stazione di Sedriano. Il fucile a pompa. Il fucile a pompa è stato trovato all'interno dell'appartamento dove vive il giovane durante una perquisizione. L’arma è risultata rubata nel 2019 a Gorgonzola, nel Milanese. Con il fucile sono stati trovati e sequestrati un passamontagna, due caschi e 40 cartucce calibro 12. L’arresto. Per il ragazzo è scattato l'arresto con l'accusa di detenzione abusiva di armi e munizioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

